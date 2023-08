(Di mercoledì 9 agosto 2023) La, dopo il turno preliminare disputato lo scorso weekend, è pronta a prendere il via in maniera ufficiale. Come tradizione saranno i trentaduesimi di finale a dare il via alla competizione nostrana, con le squadre che cercheranno di succedere all’Inter, vincitrice delle ultime due edizioni, contro Juventus e Fiorentina. La Finale, come tradizione, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nella serata del 15 maggio, e andrà ad assegnare la settantasettesima edizione della. Ma, in questo appuntamento, chi trasmetterà in tv i match? Come accaduto nella passata stagione è Mediaset averdi tutti gli incontri che, sin dalturno, saranno disponibili su1 e ...

... il barchino era salpato dalla Tunisia Ancora un naufragio neldi Sicilia dove 41 migranti - ... Solo quattro i migranti in salvo, tre uomini e una donna ,sono stati soccorsi dalla motonave ......Monza - Milan del 1° Trofeo Berlusconi (Cinque ) con il 19.6% di share e 2,8 milioni di spettatori sintonizzati. Secondo posto per il film Queen Bees - Emozioni senza età ( Rai Uno )non ...Quarantuno migranti sono morti in mare dopoun barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione neldi Sicilia . A raccontare quellaè stata l'ennesima tragedia sono i quattro sopravvissuti, tre uomini e una donna,sono stati salvati dalla motonave Rimona, stamattina, li ha ...

Su che canale si vede la Coppa Italia 2023-2024 Chi ha acquistato i diritti, palinsesto tv e streaming: dirette fin dal primo turno! OA Sport

Tragedia nel canale di Sicilia: 41 migranti morti in un naufragio al largo di Lampedusa. Quarantuno migranti sono morti dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato ...Dopo aver fallito i tentativi per Kessie e Milinkovic-Savic, la Juventus sta seriamente pensando di puntare su Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina e potenzialmente uomo adatto al centrocampo di ...