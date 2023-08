Struber a Inter-News | «Inter più che pronta! Ecco cosa mi ha impressionato»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo l’amichevole vinta per 3-4 dall’, l’allenatore del Salisburgo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, tra cui il l’inviato di.it alla Red Bulla Arena, Ivan Vanoni. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Gerhardnel post partita di Salisburgo-: Quali sono le sensazioni da nuovo allenatore del Salisburgo dopo questa partita? Per i nostri tifosi è stato un match attraente, atmosfera bellissima e da allenatore è bello poter vivere queste cose. Nella prima fase abbiamo giocato molto bene, abbiamo pressato bene e vinto tanti duelli. Sfortuntamente non siamo stati bravi sui rigori. Ma ho visto davvero tante ottime cose. Abbiamo giocato contro i finalisti della ...