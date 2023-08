Strage di migranti al largo di Lampedusa | 41 morti in un naufragio

(Di mercoledì 9 agosto 2023)dialdi: 41 persone sono morte dopo ildi un barchino salpato da Sfax, in Tunisia. Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione si sarebbe ribaltata ed è poi affondata durante la navigazione nel Canale di Sicilia. L’ennesima tragedia è stata raccontata dai soli quattro sopravvissuti: si tratta di tre uomini e una donna che sono stati tratti in salvo dalla motonave Rimona. Questa mattina la motonave li ha soccorsi e trasbordati sulla motovedetta Cp327 della Guardia costiera. I quattro naufraghi salvati sono originari di Costa d’Avorio e Guinea Konakry. Isono stati fatti sbarcare a, dove hanno raccontato della morte dei 41 compagni di viaggio.aldi ...

Recuperati i corpi senza vita di una donna e di un bambino piccolo. Ma in un secondo naufragio mancano all'appello decine di persone ...