Strage Bologna | Mulè | ' da esponenti Fdi parole che fanno a pugni con anima Paese'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Basta rileggere la cronaca di questi mesi: dalle altissime cariche istituzionali ai semplici militanti di FdI, ci sono state uscite che gli stessi protagonisti hanno definito sbagliate e che io chiamo improvvide, legate a fatti della storia, o della storia giudiziaria, che hanno marcato l'Italia negli ultimi 60 anni. Rigurgiti che, nel caso di De Angelis, sono esasperati da vicende personali o familiari, ma che da parte di altri sono frutto di un'elaborazione che fa acon l'del". Lo dice Giorgio, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in un'intervista a 'La Repubblica'. "Per noi -aggiunge- non è un problema, nella misura in cui abbiamo rimarcato con forza il nostro carattere antifascista, il nostro carattere che è sempre stato lontano dal revisionismo, ...

Lo dimostrano le polemiche divampate in occasione della recente ricorrenza delladi. Polemiche impensabili negli anni '90, quando erano autorevoli esponenti della sinistra a esprimere ...È proprio Rocca a dare l'annuncio, dopo aver letto il messaggio di scuse sulladi. "So bene che quanto affermato da De Angelis ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore ...... cui evidentemente non è concesso di dire che - come decine di politici, amministratori e intellettuali di sinistra - non crede alla colpevolezza di Mambro e Fioravanti per ladi. "...

Strage di Bologna, anche studiosi di sinistra credono a un'altra verità Il Tempo

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Basta rileggere la cronaca di questi mesi: dalle altissime cariche istituzionali ai semplici militanti di FdI, ci sono state uscite che gli stessi protagonisti hanno defini ...Le conseguenze della tassa sugli “extraprofitti”, ancora De Angelis e la strage di Bologna, un reportage dalla Tunisia ...