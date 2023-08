Stop all’Alta Velocità | si indaga per terrorismo ed eversione | «Un attentato alla sicurezza»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per l’interruzione di alcune ore dell’Altanella giornata di martedì 8 agosto, a causa di «estranei in galleria» e un falsorme bomba che ha causato ritardi dei treni fino a 300 minuti, gli inquirenti della Procura di Firenze hanno aperto un’indagine perdei trasporti, aggravato dalle finalità died. Tra le ipotesi di reato, nel fascicolo coordinato dall’aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Luca Tescaroli, anche il furto aggravato e il danneggiamento. Non ci sono ancora state rivendicazioni, ma gli investigatori valutano credibile la pista anarchica, collegando lolinea ferroviaria con i blitz a Genova, Carrara e Firenze eseguiti d...

Telefonata che annuncia bomba fatta da galleria. Acquisiti video...Summer Party più hot di sempre e 12 ore di divertimento no -. i due nuovi scivoli acquatici per avvincenti discese ad... Sarà un Ferragosto'insegna dell'allegria dove gli ospiti potranno ...La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità di terrorismo ed eversione in relazione'interruzione della lineaVelocità avvenuta ieri dopo la segnalazione di persone in una galleria e una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba . Il procedimento è coordinato ...