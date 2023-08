Stellantis | Urso | D' accordo su inversione tendenza chiusura siti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 "Noi dobbiamo invertite ladi chiudere gli stabilimenti in Italia, a mandare in CIG gli operai e l'indotto. All'intesa mancano solo alcuni particolari. Puntiamo all'aumento graduale e significativo della produzione in Italia dal 2023-2030, alla Ricerca e Sviluppo con modelli innovativi, adeguata mappatura delle competenze edi transizione con l'indotto che sia sostenibile sia sui temi green che digitali. Il tavolo consarà istituito entro il mese di settembre, con le otto regioni coinvolte e l'Anfia, con comitato tecnico che monitorerà. Questodi sviluppo ci auguriamo che sia sottoscritto insieme a tutti gli attori del sistema". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfonel corso di una conferenza stampa ...