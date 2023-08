Stefano De Martino scappa dal gossip | in partenza con Santiago | la meta delle vacanze è da sogno

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Desta vivendo un'estate molto movimentata, dopo l'addio a Belen e i presunti flirt, durante le suein giro per l'Italia. Per l'ex...

Stefano De Martino, la voce sotto il video romantico non lascia dubbi: «Dimmi amore» leggo.it

Sui social è spuntato un video di Stefano De Martino che ha allarmato i suoi fan in merito alla presenza di una sua nuova e misteriosa fiamma. Stefano De ...Ritorno di fiamma per Belen Rodriguez e Stefano De Martino Arriva l'indiscrezione clamorosa: i lavori sono già in corso.