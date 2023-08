Stefano De Martino in barca con una donna misteriosa (VIDEO)

Deprimo ospite di Belve . La nuova edizione del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani si apre col botto: con un intervista al conduttore da mesi al centro del gossip. E c'è ...Deinnamorato Negli ultimi giorni, dopo gli scatti di Belen Rodriguez insieme all'imprenditore Elio Lorenzoni , sono emerse anche le voci di una possibile liason traed una ...Nell'era digitale, ogni post sui social può scatenare un vortice di speculazioni e ipotesi. EDenon è certo sfuggito a questa regola. Il suo ultimo video ...

Stefano De Martino, il romantico video social e la voce di sottofondo: «Dimmi amore»: chi è la nuova fiamma ilmessaggero.it

Stefano De Martino avrebbe registrato un video in barca in cui si sente la voce di una misteriosa donna. Ecco i dettagli."Dimmi, amore": Stefano De Martino in barca con una misteriosa donna, chi è Spunta una voce nell'ultimo video postato dall'ex di Belen.