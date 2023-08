Stankovic alla Sampdoria | ma l’Inter lo tiene sotto ‘gestione’ ? TS

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Filipviaggia verso la, con Audero pronto a fare il percorso inverso.però manterranno una certa influenza sul portiere INFLUENZA ?pronto a giocare da titolarein Serie B. Il figlio d’arte volerà a Genova, con Audero a Milano. Quasi tutto fatto.paga l’italo-indonesiano in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Il figlio d’arte, invece, dopo l’ottimo biennio al Volendam, sarà ceduto al club blucerchiato in prestito secco, con diritto di riscatto a favore dei doriani e controriscatto dei nerazzurri. Dunque,non perderà del tutto, che già questo precampionato ha fatto vedere cose importanti. Fonte: Tuttosport ? Simone Togna Inter-News - Ultime ...

...conferma dei nuovi acquisti Frattesi e Cuadrado : col centrocampista ex Sassuolo e l'esterno ... Conche farà invece il percorso inverso. I blucerchiati avranno il diritto di riscatto sul ...

FcIN - Stankovic alla Samp, ci siamo. L'Inter voleva il prestito secco, ma non sarà così Fcinternews.it

Gli austriaci hanno vinto le prime due gare di campionato e sono molto più avanti come preparazione rispetto ai nerazzurri. Calcio d'inizio alle ore 19 ...Audero ha svuotato l’armadietto e salutato la Sampdoria: va all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’accordo Emil Audero, nel pomeriggio di ieri, ha svuotato l’armadietto e salutat ...