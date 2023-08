In merito a questo accordo, nella definizione del piano "inflazione" del MIMIT, non è stata ... siringhe, pinzette, antiacidi, Ibuprofene, aspirina, probiotici,e sciroppi per la gola e ...Novità al comando della Polizia Locale di Rho anche durante l'estate, tutto questo per garantire sicurezza alla popolazione anche nel mese di agosto. Corsi degli agenti per l'utilizzo degli- aggressione Oltre a garantire tutti i servizi sul territorio, alcuni agenti stanno effettuando i corsi per l'utilizzo degli- aggressione e dei bastoni distanziatori. "Sei ...La protezione specifica per il viso è ricca di ingredienti specificiinvecchiamento , per ... L'ideale è usare il latte o losolare per il viso e per il corpo, in quanto non ungono e non sono ...

Spray anti-orso al Corpo forestale del Trentino AGI - Agenzia Italia

Al Corpo forestale trentino sara' assegnato lo spray anti-orso. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti oggi ha firmato un apposito decreto dopo aver ricevuto i pareri favor ...Acquisito da Roma l’ultimo parere necessario – Zanotelli: «Ora lavoriamo per garantirne l’uso a tutti i cittadini» ...