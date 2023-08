Spray al peperoncino tra gli spettatori Oltre 60 intossicati al concerto di Scott

Al Circo Massimo di Roma, almeno 60 persone sono rimaste intossicate a causa di unourticante vaporizzato tra la folla durante un concerto di Travis Scott. La situazione è diventata incontrollabile, riportando alla tragedia di Corinaldo del ...... dei 60 intossicati e derubati per l'uso dialtra la folla accalcata nel concerto, del quattordicenne che si è arrampicato sulle transenne del parco archeologico del Palatino ed è ...Ci sono state delle persone che hanno spruzzato delloal. Se non c'è stato alcun problema, nessun ferito, nessuna situazione drammatica, è proprio per il lavoro straordinario fatto ...

Al Circo Massimo di Roma, almeno 60 persone sono rimaste intossicate da uno spray urticante vaporizzato tra la folla durante un concerto di Travis Scott. La situazione è diventata incontrollabile e ri ...Si discute a Roma dopo il concerto di Travis Scott al Circo Massimo e ciò che ha provocato (tragedia sfiorata per la ressa dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, e le vibrazioni per deci ...