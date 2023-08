Spray al peperoncino | che cos' è e quando si può usare

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Cos'è e come funziona Loalè una bomboletta pressurizzata contenente il gas oleoresin capsicum, presente nelle piante erbacee del genere Capsicum tra le quali appunto, il ...

Cos'è e come funziona Loalè una bomboletta pressurizzata contenente il gas oleoresin capsicum, presente nelle piante erbacee del genere Capsicum tra le quali appunto, ilpiccante. Non è tossico ...Al Circo Massimo di Roma, almeno 60 persone sono rimaste intossicate a causa di unourticante vaporizzato tra la folla durante un concerto di Travis Scott. La situazione è diventata incontrollabile, riportando alla tragedia di Corinaldo del ...... dei 60 intossicati e derubati per l'uso dialtra la folla accalcata nel concerto, del quattordicenne che si è arrampicato sulle transenne del parco archeologico del Palatino ed è ...

Lo spray al peperoncino è diventato uno strumento di difesa personale molto comune. Questa bomboletta è facile da reperire: la si può, infatti, comprare in farmacia o anche nei supermercati. Esistono ...Al Circo Massimo di Roma, almeno 60 persone sono rimaste intossicate da uno spray urticante vaporizzato tra la folla durante un concerto di Travis Scott. La situazione è diventata incontrollabile e ri ...