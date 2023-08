Spray al peperoncino al concerto di Travis Scott | Daniele 19 anni a Notizie com | “Ho aiutato molti ragazzi a mettersi al sicuro”

... dove la notte tra il 7 e 8 dicembre 2018, in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta, una banda di sei giovani spruzzò loaltra la gente: morirono cinque adolescenti e una ...Loro hanno usato loalin dotazione, ma il gambiano ha continuato a tirare pugni, ferendoli col vetro e con anelli in fil di ferro con le punte rivolte verso l'alto. Solo l'arrivo ...Cos'è e come funziona Loalè una bomboletta pressurizzata contenente il gas oleoresin capsicum, presente nelle piante erbacee del genere Capsicum tra le quali appunto, ilpiccante. Non è tossico ...

All'enorme evento a cui hanno partecipato decine di migliaia di ragazzi ci sono stati momenti potenzialmente pericolosi, e le vibrazioni prodotte hanno destato preoccupazioni ...Serata movimentata ad Ancona in zona piazza Rosselli, due clienti venuti alle mani. Carabinieri sul posto e Croce Gialla per soccorrere un ferito al volto Serata piuttosto movimentata in un ristorante ...