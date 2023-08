Spiagge italiane | il 70% sono private | esclusione sociale e privatizzazione della vita | il nuovo ordine capitalistico

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I dati ufficiali rivelano che attualmente il 70% dellein Italia. Proprio così, la massima partecosta italiana è nelle mani dei privati e dunque è sottratta al libero utilizzo da parte del popolo italiano. Si tratta di un dato interessante, dacché rivela come i processi d

Al decimo posto si attesta invece il Lago di Bracciano , con le suee i suoi scorci. Ma se ... dall'undicesimo posto in giù, si trovano anche altre meraviglie tuttecome il Lago di ...Dal Parco Naturale di Khemis Sahel a Tangeri Proprio da qui, tradeserte, uliveti e boschi ... di origini in parte. Fouad Giacomo Filali e la sorella Antonia Yasmina avevano una nonna ...A fronte di rincari esorbitanti e insensati nelle località marittime, ci sono dei posti vicini a noi che hanno ancora prezzi accessibili. Dopo l'Albania un'... Le suee il mare sono a ...

Ksamil, le Maldive d'Europa: spiagge incontaminate e acque cristalline, a pochissime ore dall'Italia greenMe.it

Se siete alla ricerca della meta estiva perfetta e state pensando alla Puglia, non perdetevi queste 5 spiagge del Salento!Se dopo numerose vacanze la montagna ti appare noiosa e le giornate in spaggia iniziano a essere monotone, abbiamo un'alternativa intrigante per una destinazione estiva fuori dall'ordinario: direzione ...