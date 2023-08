Spedizione punitiva a casa del pirata della strada che ha ucciso il 14enne a Verona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un gruppo composto da circa trenta persone ha organizzato, nella giornata dell’08 agosto, unasottodi Davide Begalli, il 39enne agli arresti domiciliari per aver investito eilChris Obeng Abon senza prestare soccorso a Negrar, in provincia di. Secondo quanto riferito dall’avvocato di Begalli, Massimo Del Ben, ai quotidiani, il gruppo ha colpito la porta con calci e pugni gridando frasi come: “Vieni fuori, che ti ammazziamo”. Il legale che sta assistendo l’uomo ha accusato la stampa, affermando che i fatti accaduti sono una conseguenza“gogna mediatica” a cui il suo assistito è stato sottoposto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.