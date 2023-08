Spaccio di droga tra ombrelloni e lettini | arrestato 44enne gestore del lido

(Di mercoledì 9 agosto 2023)nascosta, circa un chilo di hashish, nelbalneare da lui gestito. Quello stessodove poi si sarebbero consumate le attività legate allodella sostanza stupefacente. A smascherare le attività illecite le Fiamme Gialle di Terracina, in provincia di Latina. A seguito delle indagini condotte, unresidente a Frosinone edell’attività balneare è stato. Plusvalenze sospette sugli acquisti dei calciatori di Roma, Lazio e Salernitana: i controlli della Finanza L’attività dialbalneare Oltre al chilo di hashish pocanzi menzionato, ildell’attività è stato sorpreso con 12mila euro in contanti. L’attività attenzionata si trova lungo la strada che da Terracina ...

La pista delloe della baby gang Quando è stato ritrovato e identificato il corpo acefalo ...XIX "È ormai indubbio che una delle piste seguite dagli investigatori porti al mondo della. ...Oltre alla, sequestrati anche materiale per il confezionamento e mazzette di banconote per un ... per un totale di oltre 17 mila euro, verosimilmente provento dellodella sostanza ...All'ingente quantitativo disequestrato si aggiungono banconote per un importo superiore a 17. per un totale di oltre 17.000 euro, verosimilmente provento dellodella sostanza ...

La droga dello spaccio nascosta nel reggiseno, nel portagioie o nel parco: otto arresti RomaToday

Sorpresa a Piazza Mazzini: durante un controllo notturno, agenti rintracciano stupefacenti e somme di denaro su un 19enne già noto alle forze dell'ordine ...Il giovane è stato fermato dai carabinieri. Ha violato gli obblighi dell'affidamento in prova. È stato quindi trasferito nel carcere di Frosinone ...