Sotto a tutti Principe Harry umiliato ancora dalla sua famiglia | cosa spunta sul sito dei reali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Non c'è pace per il, il duca in fuga daiinglesi, il "reietto", il ribelle. Già, perché nelle ultime ore è emerso un caso peculiare che lo riguarda e che, soprattutto, riguarda la pagina web ufficiale dellareale inglese. Una vicenda che come sempre ha scatenato i tabloid. Si tratta di una gaffe di cui nessuno, a lungo, si è accorto. Infatti l'addio al Regno Unito e alle caricherisale a molto tempo fa. Eppure, sul, non se ne erano accorti. Nel dettaglio, il portale reale riportava, riferendosi ad, la dicitura "HRH", che significa "Sua altezza reale", titolo checosì come Meghan Markle ha perso al momento della Megxit. Bene, la dicitura è stata tolta soltanto nel corso ...