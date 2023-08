Sospensione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La societàSistemi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Croce (parte alta), rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 10,00 alle ore 14,00 di Venerdì 11 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe: Località Croce; Località Fossa Lupara; Località Piano di Croce; Località Torre Catullo. Il gruppo fa sapere che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Segui ZON.IT su Google News.

Tempo di Lettura: 1 minuto Al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Croce (parte alta), rende necessario sospendere l'erogazione idrica dalle ore 10,00 alle ore 14,00 di Venerdì 11 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe: " Località Croce " Località Fossa Lupara " Località Piano di Croce " Località Torre Catullo Si ...Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Croce (parte alta) sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 10 alle ore 14 di venerdì 11 agosto. Le zone coinvolte sono: Località Croce, Località Fossa Lupara, Località Piano di Croce, Località Torre Catullo. L'avviso Nella fase di ripristino dell'...

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Croce (parte alta) sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 10 alle ore 14 di venerdì 11 agosto. Le ...