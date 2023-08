SOS vigili | città in allarme | nessuna multa da almeno quattro anni

Leggi su notizie

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In unaitaliana non si applicano multe da ben. Di, a quanto pare, nemmeno l’ombra Il tutto ha una risposta: carenza di personale. Lo si poteva benissimo immaginare, ma si tratta comunque di una vicenda che fa molto discutere. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Ci troviamo in Campania, precisamente a Casal di Principe (provincia di Caserta) dove da ben(precisamente luglio 2019) non esistono più le multe. Ovvero, non se ne fanno più. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino” pare che sono solamente sei iurbani operativi. Su un territorio di 23 chilometri quadrati e con una abitazione che si avvicina ai 21mila.(Ansa Foto) Notizie.comL’viene lanciato ...