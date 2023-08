Sonic 3 | le riprese inizieranno a settembre senza il coinvolgimento di attori SAG-AFTRA

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ledi3, il terzo capitolo delle avventure del simpatico personaggio dei videogiochi,anche se lo sciopero sarà ancora in corso. Ledidurante lo sciopero SAG-ildegliiscritti al sindacato. La situazione sarà particolarmente complicata anche a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ma i produttori sembrano intenzionati a compiere tutto il lavoro possibile nella speranza di poter rispettare la data di uscita annunciata, attualmente fissata per il 20 dicembre 2024. La produzione inizierà tra pochi mesithe Hedgehog 3 sarà il terzo capitolo delle avventure ispirate ai famosi ...

Ledi3 inizieranno durante lo sciopero SAG - AFTRA senza il coinvolgimento degli attori iscritti al sindacato. La situazione sarà particolarmente complicata anche a causa dello sciopero ......spettacolo a Dublino per aspettare che i fan mettessero via i telefoni e interrompessero le. i Placebo si sono scusati con i propri fan cinesi per non potersi più esibire al Summer...... in cui si viene invitati a non faredurante il concerto, per preservare l'atmosfera e non ... Allo StupinigiPark i Placebo hanno invece parlato di Brexit, definendosi una band europea e ...

Sonic 3: le riprese inizieranno a settembre senza il coinvolgimento ... Movieplayer

Le riprese di Sonic 3, il terzo capitolo delle avventure del simpatico personaggio dei videogiochi, inizieranno a settembre anche se lo sciopero sarà ancora in corso.Il film di Sonic the Hedgehog 3 sta per iniziare le riprese e alcune foto dimostrano i lavori in corso sul set, in alcune location esterne.