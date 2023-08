Sonia Bruganelli e la foto del bacio sulle labbra E aggiunge | “Nuovo uomo della mia vita”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Qualche mese fae Paolo Bonolis hanno confermato la fine del loro matrimonio, di cui si vociferava da diversi mesi se non di più. Loro avevano sempre smentito, persino gli ultimi scoop, per poi uscire allo scoperto in copertina su Vanity Fair. La ex opinionista del GF Vip 7 ha dato una un altro. È stata pizzicata in queste ore mentre si trovava in un ristorante, godendosi le sue lunghe vacanze estive da single dopo decenni, sorridente e raggiante mentre dava un belad un giovane. Ma i fan hanno notato pure un altro ‘dettaglio’. Con, a fare da terzo incomodo, Paolo Bonolis.e ladela un ...