Sommer in ottima forma! Le indicazioni per Salisburgo-Inter ? TS

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Yannè chiamato sin da subito a difendere la porta dell’. Arrivato appena domenica in Italia, lo svizzero si è messo subito al lavoro. Oggi l’esordio con il. ESORDIO ? Con tutta probabilità, oggi con ilsarà la prima per Yanncon la maglia dell’. Il portiere svizzero partirà da titolare anche per riuscire ad ambientarsi nelle ultime due amichevoli precampionato. L’obiettivo è quello di diventare a tutti gli effetti uno dei leader carismatici della squadra.avrà l’arduo compito di non far rimpiangere André Onana. Ma non solo, lo svizzero dovrà anche cercare di adattarsi rapidamente alla costruzione dal basso che vuole Simone Inzaghi. In questo Onana eccelleva ma, negli ultimi anni, ha fatto ...