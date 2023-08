Sommer e altri tre giocatori a Salisburgo incontrano trenta soci Inter Club

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una giornata speciale e indimenticabile per, che in occasione hanno avuto l’opportunità di incontrare il nuovo arrivato Yann, insieme adtrenerazzurri, in occasione dell’amichevole dei nerazzurri contro il Red Bull. GIORNATA SPECIALE – “28dell’Austria e 2dell’Albania sono stati protagonisti di una sessione d’autografi e fotografie con Alessandro Bastoni, Joaquin Correa, Federico Dimarco e il nuovo arrivato Yann. Un’esperienza unica per i, che hanno potuto incontrare e ...

titolari sono partiti a zero perch a scadenza di contratto non rinnovato. Gli acquisti: Frattesi (6 prestito più 23 obbligo di riscatto e 5 di bonus),(6), Bisseck (clausola di 7), ...Neuer infatti potrebbe stare fermodue mesi circa, tra le 6 e le 8 settimane, portando lo ... Ancora un tegola per i bavaresi, ritrovatisi senza portieri con l'addio didue aspetti importanti da considerare sono che i giallorossi non vorrebbero cedere il ... Yannè un nuovo giocatore dell'Inter. Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora ...

Yann Sommer è un nuovo giocatore dell'Inter Inter - News Ufficiali

L'Inter ha accolto Yann Sommer dal Bayern Monaco, club che ora si ritrova in difficoltà viste le condizioni fisiche precarie di Neuer ...Il test a dieci giorni dall’inizio del campionato italiano. Inzaghi in attacco prova. la coppia Thuram-Lautaro.