Sly | il documentario su Sylvester Stallone chiuderà il Toronto International Film Festival

Il Toronto International Film Festival ha annunciato che la sua prossima edizione 2023 si concluderà con la proiezione di, ildi Thom Zimny su Sylvester Stallone . Iltargato Netflix, è stato presentato come " un'esplorazione vivida di una vita illustre intrecciata con il grande schermo " e ...... 'la sua interlocuzione preferita è ' yeah, no, obvi'', insomma non regala certo notti insonni'. Non c'è gioia, non c'è spinta narrativa: ' buona fortuna a trasformarlo in undi ...In queste poche parole, prese dalNothing Compares che la regista Kathryn Ferguson le ... un capolavoro prodotto dal leggendario duoand Robbie che si apriva con una cover scarnificata,...

"Sly": annunciata la data di uscita del documentario su Sylvester ... The Walk of Fame Magazine

Sarà Sly, il documentario Netflix sulla star di Hollywood a chiudere il Toronto International Film Festival. Il film sarà presentato in anteprima mondiale il 16 settembre alla Roy Thomson Hall. Dopo i ...