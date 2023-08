Slot Machine Abusive | Multe Salate per Barista e Gestore dopo l' Ispezione della Finanza

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'Aquila - Un'azione coordinata tra la Guardia die l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) dell'Aquila ha portato alla luce un caso di gioco d'azzardo illegale nella frazione di Antrosano, nel comune di Avezzano. Nel corso di un'effettuata dalla Compagnia di Avezzano, è stato scoperto che un locale pubblico ospitava illegalmente quattroregolarmente funzionanti. Le indagini hanno rivelato che tali apparecchi non erano più collegati al sistema informatizzato delle Dogane e dei Monopoli, a causarimozione deldall'elenco degli esercentiper mancati pagamenti di imposte e contributi. Nonostante ciò, le macchine da gioco continuavano a operare in violazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 124/2019. Le ...

AVEZZANO.abusive, "pagano" barista e gestore. In collaborazione con la Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli) dell'Aquila a contrasto del gioco illecito, i finanzieri della Compagnia di ...All'interno dell'esercizio sono state rinvenute, installate e regolarmente funzionanti, quattro. Nel corso del controllo è emerso che gli apparecchi non erano più collegati con il ...Nel corso del controllo, i finanzieri hanno accertato che il gestore del bar non aveva pagato le imposte e i contributi relativi alle. Inoltre, gli apparecchi da gioco non erano più collegati al sistema informatico delle Dogane e Monopoli, in violazione dell'articolo 30 del decreto legge 124/2019.

Napoli: sequestrate 15 slot machine e multa di 30mila euro a locale di Fuorigrotta ilmattino.it

Cronaca L'Aquila - 09/08/2023 16:17 - Un'azione coordinata tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) dell'Aquila ha portato alla luce un caso di ...Nella scorsa mattinata gli agenti della Divisione polizia amministrativa sociale della Questura di Napoli hanno effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale di piazzale ...