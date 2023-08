SKY- Napoli-Veiga | c’è l’accordo | pronto un quinquennale da oltre 2 milioni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilavrebbe raggiuntocon, offerta daa stagione: manca solo l’intesa col Celta. CALCIOMERCATO. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, ilsarebbe ad un passo dal chiudere l’acquisto di Gabrieldal Celta Vigo. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già un principio di accordo tra gli azzurri e il centrocampista spagnolo per un contratto di 5 anni adi euro a stagione più bonus. Il club partenopeo non vorrebbe superare i 36di euro complessivi, bonus inclusi, per convincere il Celta a cedere il suo gioiello. La clausola rescissoria diè ...

Il giornalistaFrancesco Modugno fa sapere che l'Al - Ahli insiste per Piotr Zielinski, e l'offerta si è spinta ... Il club saudita si è avvicinato al prezzo che fa il, che è leggermente ...Il club saudita si è avvicinato al prezzo che vorrebbe il, che è leggermente superiore. Per ... Lo riporta il collega diSport a Castel di Sangro, Francesco Modugno. CalcioNapoli24.it è stato ...10 proposte (assolutamente non esaustive) per chi a Ferragosto è ao nei dintorni e vuole trascorrere la giornata all'insegna della convivialità e, soprattutto, ...terrazza ultra panoramica '...

Sky - Zielinski lascia Napoli: oggi giornata decisiva, andrà all'Al Ahli Tutto Napoli

La Sampdoria vuole Sebastiano Esposito. Il club genovese sta facendo un tentativo per l'attaccante di proprietà dell'Inter. C'è l'accordo con la società, la decisione spetterà al ragazzo. Sul classe 2 ...L'Atalanta sarà impegnata in amichevole contro la Pergolettese ma, come riportato da Sky Sport, dovrà far fronte a una assenza importante. Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che piace molto anc ...