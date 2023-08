SKY – Napoli-Gabri Veiga | accordo a un passo | si chiude a 40 milioni Possibile contropartita

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilaccelera perre subito l’acquisto didal Celta Vigo: pronti 40tra parte fissa e bonus, si valuta. CALCIOMERCATO. Ilvuolere in tempi brevi per, centrocampista del Celta Vigo. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Gianluca Di Marzio, il club azzurro avrebbe aumentato la propria offerta a 40complessivi, tra parte fissa e bonus, per convincere il Celta a cedere il giocatore. L’operazioneprocederebbe dunque spedita, con ildeterminato ad assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Il talentuoso ...

... la cantante ( anche attrice ) si prepara all'abbraccio dei fan per il tour indoor che la vedrà impegnata nei palazzetti e che partirà dail prossimo 18 novembre. Nell'itinerario di Elodie, le ...Il centrocampista è già in Italia. Ora sarà sottoposto ai controlli di rito, poi la firma del contratto colCajuste è arrivato a Roma. Secondo quanto riferisce la redazione diSport, sono appena iniziate le visite mediche di quello che si appresta a diventare il nuovo centrocampista del. ...Ora tutto su Gabri Veigache non si fermerà a Cajuste. Gli azzurri infatti vogliono chiudere per Gabri Veiga , a prescindere da quello che sarà il futuro di Zielinski, comunque sempre più ...

ULTIM'ORA Sky - Cajuste è (quasi) del Napoli: già oggi le visite mediche Tutto Napoli

Inter, Roma, Juventus, Atalanta e Napoli scendono in campo per le ultime partite amichevoli prima dell'inizio del campionato di calcio 2023-2024, visibili sui canali Sky.Oltre a eventi e iniziative, il festival prevede ogni giorno un percorso di workshop, seminari e consulti su temi quali l'ipnosi, l’astrologia, i tarocchi, gli I-ching e il massaggio olistico Torna a ...