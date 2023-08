Siviglia-Valencia – probabili formazioni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La prima giornata della Liga 2023-24 si apre con un match di spicco: ilaccoglierà ilall’Estadio Ramon per una partita che si preannuncia affascinante. Entrambe le squadre hanno fatto registrare risultati disperati nella Liga della scorsa stagione, con ilche ha chiuso la stagione al 12° posto, mentre ilsi è piazzato al 16° posto, scampando per un soffio alla retrocessione nella seconda serie del calcio spagnolo. Il calcio di inizio diè previsto venerdi 11 agosto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlsarebbe stato felice di lasciarsi alle spalle la difficile stagione 2022-23 della ...

Anche per il, prima della sfida di Supercoppa Europea, è iniziato il conto alla rovescia ... la squadra di Mendilibar affronterà il.

Siviglia-Valencia: quote scommesse e pronostico Liga 11/8/2023 Bwin News

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia, match di scena allo stadio Ramon Sanchez valido per la prima giornata della Liga ...