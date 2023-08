Sinner-Berrettini oggi in tv | quando inizia | chi gioca prima | orario | programma | streaming

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il derby che fa impazzire l’Italia., mercoledì 9 agosto, alle ore 17:00 italiane si confronteranno al Masters 1000 di Toronto Jannike Matteoin un match valido per il secondo turno della competizione canadese. Un vìs-a-vìs da non perdere per tutti gli appassionati di tennis. La curiosità infatti è alle stelle, e non soltanto nel nostro Paese. I due infatti si confronteranno per lavolta dopo essersi quasi sfiorati lo scorso anno sempre in occasione del Canadian Open. Da una parte, un talento puro in fase di esplosione, dall’altro un rivale che è riuscito a conquistare dei traguardi importantissimi. Due interpreti diversi, due caratteristiche diverse, per un incontro tutto da vivere. Di seguito la data, il calendario completo, ildi ...

