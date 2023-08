Simonetta Columbu di “Che Do ci aiuti” è incinta | il dolce annuncio

(Di mercoledì 9 agosto 2023), famosa per avere interpretato il ruolo di Ginevra in Che Dio ci, diventerà presto mamma per la prima volta. È stata lei stessa a dare l’tramite un post su Instagram in cui compare abbracciata al compagno mentre si trovano al mare, accompagnata dal dolcissimo messaggio: “Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare” – ha scritto. Sono stati tantissimi i commenti di congratulazioni comparsi sotto il post, tra cui spiccano quelli di due colleghe con cui lei ha avuto modo di lavorare nella celebre serie Rai. Diana Del Bufalo è stata la più entusiasta: “O mio Dio Simo!!! Ma che bello“, a cui si è aggiunta poi anche Francesca Chillemi, che ha scritto semplicemente: “Wowww!”. ...

