Simone Inzaghi alla prova verità | l’Inter deve partire forte in campionato

(Di mercoledì 9 agosto 2023)verso il rinnovo con, il tecnico adesso è ‘costretto’ a vincere lo scudetto, con i bookmaker che lo vedono favorito Ieri La Gazzetta dello Sport ha lanciato con una certa enfasi il prolungamento del contratto difino al 2025. Un traguardo ottenuto dall’allenatore delin virtù del grande finale della scorsa stagione, che oltre a confermare il doppio successo nelle coppe nazionali (un suo classico), ha portatoad Istanbul, dove si è giocata fino in fondo le carte per guadagnare una Champions League insperata. La somma del confronto col Manchester City e del finale dinel quale si è vista la versione migliore della squadra fanno scattare un doppio automatismo per la stagione che sta per ...

Per l'Inter diè ora di fare sul serio. Archiviata la tournée in Giappone con le sfide contro Al - Nassr e PSG, i nerazzurri affrontano un Salisburgo già in palla per la penultima amichevole ...Le formazioni ufficiali di Salisburgo e Inter, sfida valida come amichevole nel corso della preparazione estiva 2023. Penultimo test pre - campionato per la squadra di, che dopo qualche giorno di pausa in seguito alla tournée in Giappone ha ricominciato ad allenarsi ad Appiano Gentile e quest'oggi sarà impegnata nella trasferta alla Red Bull Arena ...Meglio dire, l'allenatore dell'Inter:. Tra l'asso portoghese ex Juve, ora in Arabia all'Al - Nassr in cui si è trasferito pure Brozovic, e il piacentino è avvenuto un incontro lo ...

Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter, penultima amichevole dei nerazzurri prima del campionato: Sommer titolare, Correa e Thuram in attacco ...Penultima amichevole di avvicinamento al campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico deve rinunciare ad Acerbi per un risentimento al soleo della gamba destra e a Lautaro Martinez per un ...