Silicon Saxony L' Italia arranca | la Germania domina il mercato dei chip | a Dresda arrivano i taiwanesi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Via libera dell'azienda di Taiwan al primo impianto sul suolo europeo: sorgerà nellaorientale, sempre più fulcro dels Act dell'Ue grazie anche agli investimenti di Intel, Tesla e Infineon. Ma c'è il solito trucco: i sussidi pubblici del Governo federale in continuo aumento, grazie all'allentamento delle norme europee sugli aiuti di Stato

La strategia Ue sui microchip sta dando i primi risultati EuNews

Via libera dell'azienda di Taiwan al primo impianto sul suolo europeo: sorgerà nella Germania orientale, sempre più fulcro del Chips Act dell'Ue grazie anche ...TSMC, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, and NXP Semiconductors N.V. have announced their joint investment in the European Semiconducto ...