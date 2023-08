Sicilia | la strada non si inaugura mai L’inviato stappa una bottiglia di spumante per il servizio sullo svincolo Modica-Pozzallo – Il video

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sta diventando virale sui social undell’emittente “regione 14”, realizzato dalEmiliano Di Rosa relativo all’apertura dellosulla scorrimento veloce. Un’apertura che ini attendono da decenni e che ancora non c’è. Per ironizzarci sopra il giornalista di Vr news ha esultato,ndo unadicome se il cantiere che ha davanti fosse realmente concluso. «Evviva l’autoper– ha esclamato Di Rosa – 8 agosto 2023. Questa mattina è stato finalmenteto loda e perdell’autoSiracusa-Gela. Dopo tanta attesa». ...

Sta diventando virale sui social un servizio dell'emittente 'Video regione 14' , realizzato dall'inviato Emiliano Di Rosa relativo all'apertura dello svincolo sulla scorrimento veloce Modica - ...... a proposito del naufragio avvenuto oggi nel Canale di. 'Li ha uccisi il mare ma ... basta, basta, basta., è il Twitter di Cecilia. Cordoglio e rabbia "L'Unhcr, Agenzia Onu per i ...... ci conferma che siamo sullagiusta per ottenere l'auspicato progresso economico e culturale della nostra Ravanusa , affinchè la nostra amata cittadina possa diventare nel medio - lungo ...

Sicilia, la strada non si inaugura mai. L'inviato stappa una bottiglia di ... Open

Nel primo fine settimana di agosto (4-6) l'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, ha contato 25 vittime della strada, in diminuzione rispetto alle 35 del weekend preced ...La digitalizzazione non è più un tabù per il 57% delle aziende, anche se in questo processo resta un forte divario fra Nord e Sud del Paese.