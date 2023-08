Si sente male nel parco | i poliziotti della volante salvano la vita a donna in grave crisi respiratoria

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Marcianise. La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio e soccorso pubblico, è intervenuta nella mattinata odierna all’interno del “urbano” di Marcianise, ove era stata segnalata al numero di emergenza 113 la presenza di unapriva di conoscenza. Rintracciato il luogo, operatoriSquadradel Commissariato di Polizia di Marcianise appositamente formati per il primo soccorso sanitario prestavano le prime cure ad unache, riversa a terra ed in, mostrava evidenti segni di decadimento delle funzionili. Il primo intervento degli operatoriSquadra, attraverso manovre ...

Ecco cosa sapere Fa davvero, come a volte sidire, lavare i capelli ogni giorno E, più in generale, ogni quando occorre pulirli La risposta ideale è che la scelta varia da persona a ...Una ventenne torinese è stata salvata da alcuni vigili urbani di Alassio. I fatti sono avvenuti l'altra mattina intorno alle 11 quando, alla cima del pontile Bestoso, una ragazza si è sentitaprobabilmente a causa di una crisi epilettica. L'amica che era con lei ha iniziato a chiedere aiuto e l'arrivo degli agenti ha evitato il peggio grazie al tempismo dimostrato ed alle procedure ...... la sua reazione è stata liberatoria : 'Ah, meno, è stata dura...'. Il sorriso però non lo ha ... Quando un giocatoretutto questo affetto è fantastico. Anche i compagni mi hanno accolto ...

Si sente male al parco, riprende i sensi grazie alla “manovra salvavita” della polizia ilmattino.it

La manovra salvavita degli agenti di polizia di Marcianise ha scongiurato la morte di una donna straniera di 45 anni. È successo questa mattina, all’interno del ...ANCONA – Si è sentito male mentre stava guidando e ha perso il controllo dell'auto che è finita in un campo. Probabilmente a causa del surriscaldamento della marmitta, ...