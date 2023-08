Sheriff Tiraspol-Bate Borisov Europa League | 10-08-2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sfida tra un club ufficialmente moldavo come lo, ma in realtà sappiamo che la Transnistria è uno stato indipendente de facto fortemente collegato alla Russia, e il, club con sede nel paese più schierato a fianco della Russia nel conflitto in atto. Una situazione che è difficile non notare visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e