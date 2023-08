Settembre a Prato | arrivano anche i concerti di Dj Prezioso e Metempsicosi

Le due date interessate saranno quelle del 7 e 17. Qui Palla Grossa: i biglietti sono già in vendita e si sta già registrando un successo di consensiALESSANDRIA - Da venerdì 25 agosto a sabato 23, torna ' L'Altro Monferrato ', la rassegna tout public ideata e diretta da Maria De ... ore 21, Cremolino): in unsotto le stelle, per ...A Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno l'appuntamento è sul grande: il 10, l'11 agosto e poi il 15è in programma Astronomi per una notte, appuntamento dedicato al cosmo, a cura ...

Settembre a Prato, arrivano anche i concerti di Dj Prezioso e ... LA NAZIONE

Le due date interessate saranno quelle del 7 e 17 settembre. Qui Palla Grossa: i biglietti sono già in vendita e si sta già registrando un successo di consensi ...A Prato ne servono 4, età compresa tra 18 e 28 anni. Domande entro il 28 settembre sulla piattaforma Dol. L’Asl Toscana centro cerca 38 volontari per il progetto "SOL: Sanità On-Line un’opportunità in ...