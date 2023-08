Servono più aerei antincendio per contrastare la crisi climatica

Le banche, e quelle italiane sono ottime. Se proprio si vuol discutere della loro ... Lo si dovrebbe criticare ugualmente, stimolandolo cosi ad alzare il livello e dare di, non di meno. ...Con limiti di emissionebassi inveceripetitori,cemento,acciaio,suolo eenergia. E su questo punto le strade di Bonelli e Salvini tornano a congiungersi. Visto che ...... per arrivarcidue inchieste, bisogna chiarire un sacco di cose, occorrono miracoli ... Finita, capito La Chiesa non si sentein colpa per la Shoah; può ammettere determinate responsabilità ...

L'estate delle spaccate Anche il sindaco in campo "Servono più ... LA NAZIONE