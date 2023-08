Serie C su Sky e NOW nel biennio 2023-2025 Perrelli | «Più calcio per tutti i tifosi»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Lega Pro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato diC per ilsaranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al.“Siamo felici che Lega Pro sia con Sky-NOW nei prossimi due anni, il...

Commenta per primo Federico Bonazzoli è pronto a cambiare squadra. Paulo Sousa non lo vedeva alla Salernitana , è sparito dai radar da quando è arrivato l'allenatore portoghese. Come riportato daSport, è fatta per il suo passaggio all'Hellas Verona . Per lui prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.Si tratta solo degli ultimi colpi inA: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE FACUNDO GONZALEZ alla JUVENTUS (...... all'Operatore della Com unicazioneItalia S.r.l. è stata assegnata la licenza dei diritti ... per le Stagioni Sportive 2023/2024 e 2024/2025: a) tutti gli Eventi del Campionato diC (Regular ...

Amichevoli Serie A: Juve, Inter, Atalanta, Roma e Napoli (in pay-per-view) su Sky Sky Sport

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato Sky da Castel di Sangro, Francesco Modugno ha riferito gli ultimi aggiornamenti sullo svedese.Serie C, a Sky i diritti tv del “Pacchetto Nazionale Pay” 2023-2024 e 2024-2025, La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferim ento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Naz ...