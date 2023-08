Serie C su Sky e NOW nel biennio 2023-2025 Perrelli | «Più calcio per tutti i tifosi»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Lega Pro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato diC per ilsaranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al.«Siamo felici che Lega Pro sia con...

Nella puntata del 13 dicembre il regista Gabriele Muccino svela che Serena sta lavorando a delle cover per la colonna sonora della suaA casa tutti bene . Vin brûlé esce a dicembre 2022 ...Commenta per primo Federico Bonazzoli è pronto a cambiare squadra. Paulo Sousa non lo vedeva alla Salernitana , è sparito dai radar da quando è arrivato l'allenatore portoghese. Come riportato daSport, è fatta per il suo passaggio all'Hellas Verona . Per lui prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.Si tratta solo degli ultimi colpi inA: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE FACUNDO GONZALEZ alla JUVENTUS (...

Amichevoli Serie A: Juve, Inter, Atalanta, Roma e Napoli (in pay-per-view) su Sky Sky Sport

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato Sky da Castel di Sangro, Francesco Modugno ha riferito gli ultimi aggiornamenti sullo svedese.Serie C, a Sky i diritti tv del “Pacchetto Nazionale Pay” 2023-2024 e 2024-2025, La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferim ento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Naz ...