Serie C | a Sky i diritti tv del “Pacchetto Nazionale Pay” 2023-2024 e 2024-2025

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferim ento alla procedura competitiva per la licenza del “Pay”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 9 agosto, ore 12:00,viste l’offerta per l’acquisizione delpervenuta da Sky Italia S.r.l.,l’offerta per l’acquisizione delpervenuta da Dazn Sports Media Ltd. considerato che non risultano pervenute ulteriori offerte da parte di altri...

Sono quattro le formazioni diA che oggi, 9 agosto, scendono in campo per le amichevoli in vista dell'inizio della nuova stagione. L'Atalanta ne fa tre alla Pergolettese: in gol anche gli uomini mercato Zapata e Muriel. Il ...... con le Foxes , retrocesse in Championship (laB inglese), pronte a prelevare il ragazzo in prestito dal Chelsea. Lo riportaSport .LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram. All. Inzaghi SALISBURGO (4 - 3 - 1 - 2) : Mantl; ...