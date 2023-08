Sequestro da 3 | 8 milioni all’ex governatore Pd del Molise | è accusato di truffa sul bonus sisma

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Guardia di Finanza di Cassino ha eseguito questa mattina ildi crediti d’imposta e conti correnti per un valore complessivo di 3,8di euro a carico di una società e due imprenditori: l’ex presidente della RegionePaolo Di Laura Frattura (Pd) e l’immobiliarista Salvatore Fontana (ex consigliere comunale di Cassino per Italia Viva). I reati ipotizzati dal sostituto procuratore di Cassino Alfredo Mattei vanno dal ‘falso ideologico commesso da pubblico ufficiale’ alla ‘soppressione, occultamento e distruzione di atti’, fino alla ‘sulle erogazioni del. Chi è Paolo Di Laura Frattura, ex presidente Pd delÈ lo sviluppo delle indagini che a marzo hanno portato aldegli appartamenti realizzati da ...

... che vedra' la ripresa del pagamento dei prestiti agli studenti per (si stima) 45di ... entrera' in vigore untrasversale dell'1%, come parte dell'accordo sul tetto del debito. *Head ...Un tesoro che supera i cinquedi euro. Il piano è andato a buon fine per metà. Il ... ha dato il via ad un'indagine per circonvenzione d'incapace che ha portato ad unpreventivo che ...preventivo per 32di euro La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito unpreventivo per 32di euro per una maxi frode 'carosello'. Denunciate 63 persone.

Truffa del sisma bonus, sequestrati beni per 3 milioni e 800.000 euro ilmessaggero.it

Soldi, ville, patrimonio e persino il cognome. All’amor non si comanda, ma al portafoglio bisogna guardare eccome. Specie se si è anziane ereditiere, ma per L.A. i soldi a quanto pare non hanno fatto ...Personale della Guardia di Finanza del comando provinciale di Frosinone ha eseguito il sequestro preventivo di somme di denaro e di crediti d’imposta per un valore complessivo di ...