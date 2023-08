Sempre magre senza fatica | finalmente svelate le 10 strane tecniche delle star | Allucinanti

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Le dieci diete segretesono statee ti sconvolgeranno. Ecco come fanno ad essere perfette. Le dietepossono essere veramente sorprendenti e strabilianti. In questo articolo ne vedremo alcune ed alcuni trucchidive più importanti del mondo che potranno stupirvi ma anche tornarvi utili pere in lineatroppa. Le dietemischiano genio e follia. Sono create da nutrizionisti e dietologi superpagati che sono considerati anch’essi dei veri e propri guru. Una dieta sicuramente curiosa è quella dei 22 giorni di Beyoncé. Questa nasce dal fatto che ci vorrebbero tre settimane per rompere un’abitudine. Le diete di queste dieciti ...