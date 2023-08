Sei Sorelle | Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Agosto 2023 | Cristobal Perde La Vita!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Seidal 14 al 18ha perso la vita in Africa e viene riportato in patria da Marina e Carlitos. Le Silva fanno una scoperta scioccante sugli ultimi giorni di vita del medico… Seiprosegue e, nella settimana dal 14 al 18, le Silva saranno scosse da un terribile lutto. Infatti, verranno a sapere cheha perso la vita e saranno disperate, soprattutto Blanca. Intanto anche Carolina dovrà fare i conti con tante difficoltà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Francisca approfitta della festa all’Ambigù per annunciare ufficialmente la sua relazione ...