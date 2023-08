Secret Invasion | il finale getta le basi per due futuri film dell' MCU

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ali Selim, registaa serie uscita su Disney+, ha spiegato che l'episodioè servito da apripista a dueprogetti del Marvel Cinematic Universe. Ecco quali. Nonostante le aspettative fossero alle stelle, i fan sono rimasti alquanto delusi da, nuova serie dei Marvel Studios realizzata in esclusiva per Disney+. Si è trattato inoltre del primo show a non avere una scena post-credits, ma il regista Ali Selim ha spiegato che ilè ugualmente servito da apripista per duedel Marvel Cinematic Universe: The Marvels e Armor Wars. "Mi sono state datee raccomandazioni per il futuro. Mi hanno detto che avrei dovuto far andare Nick Fury nello spazio e fare in modo che le gambe di Rhodey non ...