Scontrini | fate attenzione | come ci stanno fregando durante le ferie

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Però, cari ristoratori, albergatori, gestori di bar e tavole calde, proprietari di caffè, chioschi e punti ristoro, datevi una calmata. Ché d'accordo l'inflazione e i costi delle materie prime e il lavoro (sacrosanto lavoro che va pagato altrimenti è volontariato) e la crisi energetica e tutto quel che volete. Ma esiste un limite. E due euro per tagliare un toast lo supera abbondantemente. Anche perché poi, vedete, il rischio è che il conto salato (quello da mazzata vera), alla fine, lo paghiamo un po' tutti. In termini di figuracce in un settore nel quale di figuracce non se ne dovrebbero proprio fare, specie se sei uno dei Paesi col più alto potenziale del pianeta: il turismo. Coi viaggiatori che ciattenti (dato che l'inflazione e il rincaro dei costi e la crisi energetica toccano pure loro: mica è una prerogativa di chi apre una locanda col menù fisso). ...