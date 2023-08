Schiuma nelle acque del litorale pontino | la Regione rassicura | “Sono balneabili”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Ledel. L’aspetto torbido e la presenza diin alcuni trattidovuti semplicemente a un fenomeno naturale, legato alla presenza di alghe, che non comporta alcun rischio per la salute pubblica”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e allo Sport dellaLazio Elena Palazzo. In seguito alle numerose segnalazioni giunte dal territorio, ho deciso di dare subito mandato all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di avviare un campionamento straordinario delcon il supporto della Guardia Costiera. I rilievi svolti dall’Arpa Lazio, guidata dal commissario Tommaso Aureli, che ringrazio per essersi immediatamente attivato, hanno ...

Quello che vediamo in alcuni tratti, una schiuma biancastra, non è altro che una particolare ... dovuto principalmente al caldo e alla disponibilità di nutrienti, come azoto e fosforo, nelle acque ...

(Adnkronos) – "Le acque del litorale pontino sono balneabili. L'aspetto torbido e la presenza di schiuma in alcuni tratti sono dovuti semplicemente a un fenomeno naturale, legato alla presenza di alghe ...