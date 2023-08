Scattare foto perfette ai nostri cani | il vademecum della dog photographer Marina Barbati

Leggi su funweek

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Inutile mentire a noi stessi: se condividete la vostra vita con un cane, senza dubbio il vostro telefono è pieno di scatti dedicati al vostro amico a quattro zampe. Non sempre sono tuttaviapubblicabili, complici anche ipet che spesso non vogliono saperne di mettersi in posa per voi. Esiste, quindi, una tecnica perfantastiche ai vostri? amusi – brand made in Italy che offre prodotti su misura per la nutrizione e il benessere del cane – ha chiesto consiglio a, dogprofessionista e titolare del primo studiografico in Toscana solo per. Martina ha stilato unsu come realizzare degli scatti che mettano il nostro pet nella ...