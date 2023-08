Sanità | pediatra Soverato | ' Ferragosto in corsia tra Sos tracine e colpi di calore'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Asaranno super impegnati in. Come tutti i giorni di questo mese, che a- località turistica della Calabria, cuore anche di un'intensa movida - è un mese di lavoro a pieno ritmo per i pediatri. "Gli accessi giornalieri di pazienti al rep

... e mette i professionisti dellae dell'età dello sviluppo in condizioni di rispondere ai ... svolto in maniera sistematica e costante, si introduce questo tema nella visita delcome uno ...... dai medici agli avvocati, a fronte di unache in America è privata e a cui, ricordiamolo, ... Conseguenza: nientené vaccini, né tanto meno congedo parentale. Per sette mesi abbiamo ..."Nei punti nascita periferici dove i parti sono pochi " ha spiegato laFilippi " nessuno vuole andarci perché l'esperienza che si può fare è davvero poca . Se succede qualcosa, una ...