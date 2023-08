San Siro | quell' atroce dubbio | ma se non verrà eliminato

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si attendeva solo l'ufficialità ed è arrivata: Sannon si può più toccare, è arrivato il vincolo che lo rende uno stadio praticamente “eterno”. Leggete qua: «La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, esaminata la documentazione tecnica allegata, acquisito il parere della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano e i relativi allegati, (...) ha espresso all'unanimità parere positivo di sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San». Tradotto: addio all'antico progetto di Inter e Milan che prevedeva di eliminare il Meazza per costruire al suo fianco un nuovo impianto comune. I due club traslocheranno, chi a San Donato (Milan), chi a Rozzano (Inter). Almeno nelle intenzioni. Ovviamente resta il domandone: e San? Camperà con i concerti? Buona fortuna... ...

Le scale e l'immagine. Sono queste le motivazioni per cui lo stadio di, a Milano, è di interesse culturale e quindi non può essere demolito. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha inviato al Comune il ...... una Purosangue Inglese baia di 8 anni che aveva corso in pista aRossore, all'ippodromo del Visarno, alle Bettole di Varese e poi a. Lookamazing era nata in Irlanda, nell'allevamento ...Il Milan è una delle squadre di calcio più titolate al mondo e una delle più importanti in Italia. Fondata nel 1899, la squadra è nota per i suoi colori rossoneri e il suo stadio,. Un contributo significativo alla storia del Milan è stato dato dall'ex presidente Silvio Berlusconi, che ha acquistato il club nel 1986. Durante la sua gestione, il Milan ha vissuto un ...

Blog Calciomercato.com: Sono le 5.45 del mattino di una soleggiata alba d'inizio Luglio, quando il Capitano della Polizia di Stato Borghi al comando di un gruppo di ...Le scale e l'immagine. Sono queste le motivazioni per cui lo stadio di San Siro, a Milano, è di interesse culturale e quindi non può essere demolito. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e ...