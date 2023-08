Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 | la recensione | tra le mani un pezzo di futuro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La prova dei nuovi pieghevoli dell'azienda sudcoreana, in cerca di una risposta definitiva alla domanda chiave: "Perché dovrei averne uno?"

Al mio rientro da Seoul, dove ho assistito alla presentazione dei nuovi pieghevoli, ilZ Fold 5 e ilZ Flip 5 , un amico - a conoscenza del mio viaggio - mi ha scritto perentorio: "A oggi non vedo l'utilità dei foldable. Magari sbaglio". Stiamo parlando di un ...Con ogni probabilità, la mossa di Google dipende dalla necessità di competere con i telefoni delle compagnie rivali, come ilS23 Plus di, tutti disponibili con memorie fino a 512 GB. ...Z Flip5 Smartphone Pieghevole, Caricatore Incluso, RAM 8GB, 512GB, Sim Free Android, Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED 2X, Cream 2023 [Versione italiana] 1249,00 1369,00 - ...

La prova dei nuovi pieghevoli dell'azienda sudcoreana, in cerca di una risposta definitiva alla domanda chiave: "Perché dovrei averne uno" ...Il Samsung Galaxy S22 è disponibile in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon confermandosi il riferimento della fascia media.